Provincie haalt omgekeerde vlaggen boven provinciale wegen weg

De omgekeerde vlaggen zijn opgehangen door sympathisanten van boerenprotesten. Wat er hangt, dat maakt voor de provincie eigenlijk niet uit. Het is volgens hen beleid om het weg te halen. "Materialen die worden opgehangen aan of boven provinciale wegen in Noord-Holland worden verwijderd", is te lezen is een verklaring op de website. "Dit doet de provincie vanwege de verkeersveiligheid."

De provincie haalt vlaggen weg die zijn opgehangen aan bruggen, lantaarnpalen en stoplichten langs de provinciale wegen. Ook worden er vlaggen verwijderd die camera's blokkeren of ervoor zorgen dat verkeersborden niet meer te zien zijn. Een woordvoerder laat weten dat het verkeer geen overlast heeft van het opruimen van de vlaggen. "We doen dat op rustige momenten en de meeste vlaggen hangen aan viaducten, die zijn vrij makkelijk te verwijderen."