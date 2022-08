Santpoort kijkt 'met trots' terug op 'Dorpsfeest uit het boekje'

Het was het eerste Dorpsfeest en de eerste harddraverij in Santpoort sinds 2019. Bas Kuntz, voorzitter van de harddraverijvereniging, wist vooraf niet wat hij ervan moest verwachten. Maar achteraf kan hij zeggen dat hij 'met trots' terugkijkt op het evenement. "Iedereen had er zin in, de sfeer was geweldig. Het was een Dorpsfeest uit het boekje."

Vorig jaar is de draverij vanwege corona uitgeweken naar Emmeloord. Dat was leuk, maar haalde het niet bij de 'echte draverij' in de Hoofdstraat. "Al die mensen, bij de huldiging ging er een wave door het publiek. Ik kreeg er een brok van in mijn keel." Nóg een meevaller was de totalisator-omzet. Er blijkt met een omzet van ruim 133.000 euro uitbundig te zijn gegokt op de paarden. Dat was net geen record. Dat dateert van 2019. Kuntz: "Het geeft wel aan dat iedereen er zin in had. We gaan nu evalueren en beginnen met de voorbereiding op volgend jaar."