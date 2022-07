Eindelijk weer een dorpsfeest in Santpoort, met de Kortebaandraverij als hoogtepunt

Vanaf vandaag mogen ze weer en de Santpoorters kijken er naar uit: het Dorpsfeest is na drie jaar terug van weggeweest. De kermis staat er uitnodigend en zonovergoten bij, de vele tenten in het centrum die de consumptie van bier aankondigen zijn opgezet; Santpoort is er klaar voor.

"Ik heb er ontzettend veel zin in", zegt Bas Kuntz, voorzitter van de Harddraverij Vereniging Santpoort en de ongekroonde koning van het dorpsfeest. "Ik kijk er extra naar uit omdat we door corona twee keer nauwelijks iets hebben kunnen doen." Met 'nauwelijks' verwijst hij onder meer naar de harddraverij die vorig jaar werd gehouden in Emmeloord, voor de gelegenheid omgedoopt in Santpoort-Oost. De beelden van die race laten een uitgestrekte drafbaan zien met nauwelijks publiek. Een bus vol uit Santpoort was erbij, de thuisblijvers volgenden de race via een internetverbinding. Surrogaat, kortom. Maar ach: je moet wat. Tekst gaat door onder de video.

Draverij Santpoort 1931 - NH Nieuws

Gelukkig is dit jaar weer alles bij het oude. Donderdag zal je over de hoofden kunnen lopen in de Hoofdstraat. "Voor veel mensen is het een reünie", zegt dorpshistoricus Guus Hartendorf. "Er zijn zelfs mensen die al jaren aan de andere kant van de wereld wonen, maar speciaal voor de draverij terugkomen naar Santpoort." Het evenement, van 1752, staat inmiddels op de lijst van immaterieel cultureel erfgoed. "Daarmee is wel duidelijk hoe belangrijk de draverij is", zegt Hartendorf.

Interland Nederland-België primeur voor Santpoort Hoewel de kortebaandraveij berust op een eeuwenoude tradtitie, is er toch een nieuwtje: er verschijnen acht paarden uit België aan de start. Voor het eerst in de geschiedenis is daardoor sprake van een interland. Bas Kuntz: "De derby der lage landen. Ik ben trots op dit affiche."