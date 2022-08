Diva Mayday krijgt Amsterdamse onderscheiding

Mayday ontving de penning tijdens het Pride Cocktail-event in hotel The Grand en was volledig verrast. "Wat een eer. Ik ben helemaal overdonderd eigenlijk. Ik weet niet wat me overkomt."

En haar strijd voor de LHBTI-gemeenschap is nog lang niet gestreden. "Ik heb heel hard gewerkt, 33 jaar lang. Maar we zijn nu afgezakt op de emancipatielijst van Europa van de zevende naar de dertiende plek. Dus we gaan achteruit. We moeten nog steeds laten zien dat we er zijn. Dat we bestaansrecht hebben."