26e editie Pride van start: "Amsterdam is tolerante stad waar het soms schuurt"

De 26e editie van Pride Amsterdam is officieel begonnen. Negen dagen lang zijn er in de stad meer dan driehonderd activiteiten om extra aandacht te vragen voor homo-emancipatie. Het thema van dit jaar is 'my gender, my pride'.

De Pride werd vanmiddag feestelijk geopend in het openluchttheater van het Vondelpark. "Er is voor iedereen plek, het is een vrij land en een vrije beweging. Wij zijn voor inclusie en voor gelijkwaardigheid. Iedereen telt", aldus voorzitter van de Pride Frans van den Avert.

Ook burgemeester Femke Halsema was aanwezig. "Je ziet hoe blij mensen zijn. Dit is de week dat ze zich vrij kunnen uiten, waarin ze samen zijn, solidair zijn en weten dat ze steun hebben." Volgens Halsema is Amsterdam nog altijd een tolerante stad, maar ook een grote stad. "Waar het soms schuurt en waar ook sprake is van intolerant, onverdraagzaam en soms onacceptabel gedrag."

Verheugen op de week

Niet alleen de voorzitter verheugt zich op de Pride-week, ook de leden van de regenbooggemeenschap hebben er zin in. "Ik verheug mij het meest om mensen te zien zoals wie ze zelf zijn. Fijn om te zien dat iedereen die hier is positief is. Dat moeten we meer in de wereld hebben: acceptatie, positiviteit en tolerantie", zegt één van de aanwezige.

De Pride duurt tot en met zondag 7 augustus. Volgende week zaterdag is de jubileumeditie van de Canal Parade. De botenparade door de grachten is dan voor de 25e keer.