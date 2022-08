Movies at Elswout gaat door, maar zonder dj en geluidsboxen: "Daar zijn we heel blij mee"

De rechter heeft gisteren bepaald dat Movies at Elswout door kan gaan. Onder andere Stichting Bescherming Erfgoed Zuid-Kennemerland (SBEZK) had een kort geding aangespannen tegen de plannen om drie filmavonden te organiseren in het natuurgebied. "We nemen ons verlies, maar zijn toch blij."

Dit tot grote opluchting van Marielys Roos van SBEZK, die samen met Natuurbelang Nederland het kort geding tegen de gemeente Bloemendaal had aangespannen. De autoriteit had namelijk samen met Staatsbosbeheer de vergunningen voor het festival verleend.

"We zijn wel blij, omdat de organisatie heeft toegezegd de dj en live muziek thuis te laten. Liever hadden we helemaal geen evenement gezien, maar je moet je zegeningen tellen", aldus Roos.

Volgens de stichting moet 'Elswout na schemering van de dieren zijn'. Dat staat ook te lezen op een bord bij de ingang van het natuurgebied. "Na de schemering moeten de mensen er weg zijn", aldus Roos.

Handhavingsverzoek

Roos heeft zich bij de uitspraak van de rechter neergelegd. Het is nu onvermijdelijk dat er op drie avonden in augustus in totaal negenhonderd filmliefhebbers in Elswout een film kunnen kijken.

Maar de stichting heeft nog een ijzer in het vuur. Er is namelijk een handhavingsverzoek door de stichting ingediend bij Omgevingsdienst Noord-Holland Noord. Die moet nu gaan kijken of Staatsbosbeheer, die akkoord heeft gegeven voor de filmavonden, wel goed heeft gehandeld.

Dieren

Volgens Roos krijgt Staatsbosbeheer de opdracht om na de filmavonden te kijken of dergelijke activiteiten in Elswout wel kunnen, want volgens haar hebben te veel dieren last van evenementen.

"Zo veel plekken hebben we niet meer die alleen voor de dieren zijn. Dit is natura 2000-gebied en er leven bijzondere dieren. En ik snap dat we vertier willen, maar de mens regeert over alles. Dus laten we dit stukje natuur voor de dieren houden."