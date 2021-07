Staatsbosbeheer: geen grootschalig meerdaags evenement op Elswout

Boswachter Rien de Vries zegt dat de petitie 'mee heeft gespeeld' bij de beslissing niet mee te werken aan het festival. Maar de belangrijkste overweging voor Staatsbosbeheer was dat het evenement veel te groot zou worden. "Het was niet passend bij onze richtlijnen." Hij benadrukt dat er nog geen concrete plannen waren en dat het tot nu is gebleven bij oriënterende gesprekken.

De Stichting Behoud Erfgoed Zuid-Kennemerland (SBEZK) is al maanden fel tegenstander van het plan van de Tafel van Vijf. Toen de SBEZK een petitie opstelde tegen het Borski-festival, zoals het zou gaan heten, bleek dat ze niet alleen stonden. De weerstand tegen een massaal evenement in het natuurgebied was groot: meer dan zesduizend mensen ondertekenden de petitie.

Stichtingsvoorzitter Remco Oexeman gaf eerder al aan dat hij het niet ziet zitten dat Elswout wordt omgetoverd tot een evenementenlocatie. De kans op schade op de buitenplaats is wat hem betreft te groot. Zowel aan de natuur als aan de gebouwen. De stichting meldt vandaag dan ook dat 'de vlag uit kan' nu het festival van de baan is.

Koetshuis

De Tafel van Vijf koos voor het Borski-evenement voor Elswout omdat Johanna Borski, een machtige weduwe, in de 18e en 19e eeuw op de buitenplaats woonde. Zij werd gezien als één van de rijkste mensen van het land in die tijd. Staatsbosbeheer vindt het volgens boswachter Rien de Vries wel een goed idee om iets met Johanna Borski te doen: "Het verhaal over Johanna Borski is meer dan de moeite waard om te delen. In het toekomstige infocentrum over Elswout in het koetshuis krijgt de geschiedenis van Elswout en haar oud-bewoners een prominente plek."