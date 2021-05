Elswout een evenementenlocatie? 'Dat moeten we niet willen'

Leden van Stichting Bescherming Erfgoed Zuid-Kennemerland zijn flink geschrokken van de plannen voor een muziekevenement op buitenplaats Elswout in Overveen. Voorzitter Remko Oexeman snapt dat theatermakers Elswout prachtig vinden als locatie voor een voorstelling, maar volgens hem is het niet geschikt voor grote groepen mensen. "De kans op schade is gewoon enorm groot."

Achter de schermen zijn verschillende partijen, waaronder de Tafel van Vijf en NOW Productions, met elkaar in gesprek over het neerzetten van een muziekevenement over Johanna Borski, een machtige weduwe die in de 18e en 19e eeuw op het Landgoed woonde. Historisch gezien leent Elswout zich uitermate goed voor deze productie, maar SBEK vreest voor schade aan zowel de natuur als de historische panden op het terrein.

"Straks praten we over zo'n 500 tot 1000 bezoekers per dag en dat een aantal weken lang, dat is toch een belasting"

Het muziekevenement staat gepland voor de zomer van 2023 en is daarmee nog niet definitief. Zo hebben betrokken partijen zoals grondbeheerder Staatsbosbeheer nog gesprekken met de initiatiefnemers over de plannen. Staatsbosbeheer vindt een voorstelling over Borski passend gezien de geschiedenis van Elswout en kijkt daarom naar de haalbaarheid van de plannen. Als voorwaarde stelt de grondbeheerder wel dat dit geen overlast op de natuur, monumenten, bewoners en omwonenden met zich mee mag brengen.

Gemeente Bloemendaal

De gemeente Bloemendaal staat ook overwegend positief tegenover de plannen, hoewel de gemeenteraad hier nog wel een beslissing over moet nemen. Oexeman vreest dat als de gemeente eenmaal begint met het verlenen van vergunningen voor een dergelijk evenement, het hek van de dam is. "Ik ben bang dat we hier dan te maken krijgen met een evenemententerrein en dat het genieten van deze rustige cultuurhistorische omgeving er erg onder lijdt. Dat moeten we niet willen. "

Staatsbosbeheer denkt niet dat het ooit zover zal komen. Een woordvoerder laat weten dat Elswout een wandelpark is en dat het nooit een evenementenlocatie zal worden. De gemeente Bloemendaal gaat toekomstige aanvragen voor evenementen per keer bekijken en doet geen verdere uitspraken over een toekomstig evenemententerrein op buitenplaats Elswout.