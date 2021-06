Handen af van Elswout: "6.000 handtekeningen, daar móet de wethouder naar luisteren"

Afgelopen voorjaar werd bekend dat er achter de schermen door verschillende partijen, waaronder de Tafel van Vijf en Now Productions, serieus wordt gesproken over een groot muziekevenement over mevrouw Borski op landgoed Elswout. Zij was een machtige weduwe die in de negentiende eeuw op het landgoed woonde en een belangrijke rol heeft gespeeld in de geschiedenis van Overveen.

De gemeente Bloemendaal zag het muziekevenement eerst wel zitten, maar kwam daar later op terug toen bleek dat er grote bezoekersaantallen werden verwacht. Dagelijks zouden er zo'n 500 tot 1.000 bezoekers op het evenement afkomen.

'Schadelijk voor natuur en historische panden'

Stichting Behoud Erfgoed Kennemerland wil het evenement koste wat het kost tegenhouden. De leden vrezen dat de grote aantallen bezoekers schadelijk zijn voor de natuur en historische panden op het landgoed. In zes weken tijd verzamelde de stichting 6.000 handtekeningen tegen de plannen voor 'festivalisering' van het landgoed. "6.000 handtekeningen, dat zijn behoorlijk veel mensen die permanent tegen zijn", vertelt Remko Oexeman van de stichting. "En daar moet een wethouder toch naar luisteren".

Overhandiging

De petitie werd dinsdag op ludieke wijze overhandigd aan wethouder De Roy van Zuidewijn-Rive. Namelijk door een dame verkleed als mevrouw Borski, die per koets bij het gemeentehuis verscheen. Naast de handtekeningen kreeg de wethouder ook een schilderij van landgoed Elswout met op de voorgrond een zee van bloemen, wat de wethouder wel kon waarderen.

Maar of de petitie ook het gewenste effect heeft, dat zal nog moeten blijken. "We hebben onze aanvankelijk positieve grondhouding al na de commissievergadering hierover veranderd in een neutrale houding. We vinden het wel positief dat een heel sterk rolmodel als mevrouw Borski meer aandacht krijgt", aldus wethouder Susanne De Roy van Zuidewijn-Rive.

Eind augustus zullen er bewonersavonden worden georganiseerd door de gemeente. Daarna wordt bepaald of de plannen in huidige vorm door kunnen gaan, of dat de bezoekersaantallen bijgesteld moeten worden. Of dat er tóch naar een andere locatie uitgeweken zal moeten worden.