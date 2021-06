Einstein trekt veel bekijks in Elswout: "Een kameel hier? Gekkigheid"

Wandelaars in Elswout keken zondagochtend verbaasd op als ze plotseling een kameel zagen. Een tafereel dat op de buitenplaats in Overveen niet dagelijks voorkomt. Haarlemse avonturier Tamar Valkenier is met het beest vanuit Limburg naar de Randstad gelopen om haar boek te promoten en met de tocht trekken ze veel bekijks.

Hans en Pien hoorden van de buren dat er een kameel in Elswout stond. "We wonen in de buurt en met twee kleine kinderen moesten we natuurlijk wel gaan kijken", lacht Hans. Maar ook van buiten de regio komt er publiek voor Einstein. Marijn uit Noordwijkerhout is al vroeg met z’n moeder op pad om het beest te bewonderen. "Het gebeurt niet elke dag dat er een kameel in een weiland staat, gekkigheid."

Zes jaar geleden liet Tamar haar leven in de stad voor wat het was en ging ze op zoek naar de ultieme vrijheid. De nomade verkocht huis en haard om de wereld over te reizen en woont sindsdien op de plekken die ze bezoekt. "Het is een geweldig bestaan, maar ik miste echt een dier in mijn leven", vertelt ze. "De connectie tussen mens en dier is zo verschrikkelijk mooi."