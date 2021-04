Hoe een ooit angstige Haarlemse het perfecte leventje verliet en avonturier werd

Stoer is ze niet, zegt Tamar Valkenier zelf. En heel erg sportief ook niet. Door angststoornissen en paniekaanvallen belandde ze als jonge Haarlemse zelfs in een rolstoel omdat ze niet meer kon lopen. Toch was juist zij het die als twintiger het perfecte leventje opgaf en nu al zes jaar als avonturier de wereld over trekt. "Elke dag denk ik: Yes, ik mag weer. Ik ben zo blij dat ik leef."

Tamar had een leventje om bij weg te dromen. Twee studies afgerond, een baan als recherchepsycholoog, en toen brak ze haar voet. Ze zat met haar been omhoog op de bank en dat deed wat met haar, vertelt ze op NH Radio. "Ik werd door het leven verplicht om even stil te staan. Ik had heel hard gestudeerd, was hard aan het werk, ik had een mooi huis, een gave motor, ging veel op vakantie, had echt maatschappelijk succes en ik had een vriend. Het hele plaatje was rond gewoon. Ik was klaar."

Kriebelen

Die gedachten grepen haar naar de keel. "Misschien is dat het wel geweest waar ik het benauwd van kreeg. Dat ik dacht: ja, maar is dit het nou? Ik weet precies hoeveel ik nog ga werken, wanneer ik met pensioen mag. En ik vind het heel leuk, maar is er niet meer? Het begon te kriebelen."