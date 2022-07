FC Volendam stunt op transfermarkt met terugkeer Henk Veerman

Henk Veerman keert terug bij FC Volendam. De 31-jarige spits komt over van FC Utrecht en tekent een contract voor drie jaar. Na zeven jaar afwezigheid is de boomlange spits weer speler aan De Dijk.

Veerman speelde het afgelopen halfjaar bij FC Utrecht. De Domstedelingen namen het in januari over van Sankt Pauli, waar Veerman op het tweede niveau in Duitsland veelvuldig scoorde. Bij FC Utrecht had Veerman weinig zicht op speelminuten na de komst van Bas Dost en Daishawn Redan. Het is onbekend hoeveel geld Volendam neerlegt voor de spits.

Het is verrassend dat Volendam uitkomt bij Veerman. In de spits heeft trainer Wim Jonk sinds vorige zomer de beschikking over Robert Mühren en ook op de flanken zijn er voldoende opties met Daryl van Mieghem, Ibrahim El Kadiri en Bilal Ould-Chikh. Een optie zou nog kunnen zijn om Mühren als aanvallende middenvelder te posteren met Veerman in de spits.

In 2013 begon Veerman zijn profcarrière bij FC Volendam. Na twee uitstekende seizoenen in de eerste divisie verdiende hij een transfer naar sc Heerenveen en speelde daar vervolgens drie jaar.