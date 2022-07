Oud-prof Kevin Visser baalt stevig van afscheid bij FC Volendam: "Verdient niet de schoonheidsprijs"

Het leven van Kevin Visser ziet er sinds deze zomer heel anders uit. Vijftien jaar lang stond alles in het teken van betaald voetbal, maar nu komt de middenvelder uit voor amateurclub AFC en is hij de kersverse vader van Joa. "Ik geniet nu enorm van mijn gezin."

"Mijn dagbesteding staat nu volledig in het teken van mijn zoon en pas in januari ga ik werken", vertelt Kevin Visser aan NH Sport. De afgelopen zes jaar kwam hij uit voor FC Volendam en de promotie naar de eredivisie zou een prachtige afsluiting zijn van een mooie periode. Alleen houdt Visser een heel vervelend gevoel over aan zijn afscheid. "Het verdient allemaal niet de schoonheidsprijs."

Commerciële functie

Eind maart kreeg Visser te horen dat er geen toekomst meer was bij FC Volendam. Mede door een kruisbandblessure die de spelverdeler uit Rotterdam twee jaar geleden opliep, moest hij veel vaker vanaf de zijkant toekijken dan hem lief was. Toch speelde Visser met zestien wedstrijden nog een belangrijke rol in de promotie van Het Nieuwe Oranje. Vervolgens dacht hij na over een maatschappelijke loopbaan en daar sprong FC Volendam handig op in. Een baan op de commerciële afdeling bij de eredivisionist en dat leek Visser wel wat. "Op deze manier kon ik mijn steentje bijdragen aan de ontwikkeling van de club, want ik draag FC Volendam een heel warm hart toe." Helaas voor Visser bleef het bij dat gesprek, want wat volgde was een radiostilte tot de dag van vandaag. "Nu ben ik lekker gemaakt met niks. Ik begreep dat sommige mensen me liever niet meer bij de club zagen."