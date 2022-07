'Feyenoord heeft FC Volendam-verdediger Derry John Murkin op de korrel'

De naam van Murkin komt mede uit de koker van Sipke Hulshoff, de assistent-trainer van Feyenoord. Hulshoff was namelijk eerder tussen 2019 2021 twee jaar lang de assistent van Wim Jonk.

Derry John Murkin staat nog tot medio 2023 onder contract in Volendam. Bovendien is er nog een optie voor een extra seizoen. Afgelopen promotiejaar kwam de in Engeland geboren voetballer tot slechts vier duels vanwege een voetblessure. Murkin speelt al zijn gehele profcarrière bij FC Volendam. Hij kwam in 2015 over vanuit de jeugd van Fortuna Wormerveer.

Krappe selectie

Of Volendam Murkin wil laten gaan is nog maar de vraag. Afgelopen zaterdag liet trainer Wim Jonk nog weten dat hij de selectie van zijn ploeg al "te krap" vond. FC Volendam vertrekt morgen naar Griekenland om aldaar een oefenduel te spelen tegen Panathinaikos. Oorspronkelijk zou er vrijdag tegen ADO Den Haag worden gespeeld, maar de club heeft dat duel afgezeged en geeft de voorkeur aan een reis naar Griekenland.