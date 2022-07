Met gepaste spoed zoekt FC Volendam naar versterkingen: "Het is gewoon te krap"

De tijd begint te dringen bij FC Volendam. De promovendus speelt over twee weken de eerste wedstrijd in de eredivisie tegen FC Groningen en tot dusver staat er ongeveer hetzelfde team als vorig jaar. "Als trainer heb je weinig geduld", zegt Wim Jonk over de zoektocht naar nieuwe spelers.

Volendam moet iedere euro omdraaien als het op zoek gaat naar versterkingen. Dat betekent dat de scouting creatief moet omgaan met de beperkte financiële middelen. "We moeten heel gericht kijken naar de prioriteiten. Ik snap wel dat we in deze positie zitten", zegt Jonk, die in iedere linie graag nog een sterkhouder erbij wil hebben.

Volendam kan behoorlijk bouwen op het elftal waarmee het afgelopen seizoen promotie afdwong. Van de basisklanten vertrokken alleen spelers met een aflopend contract. Verder is het nog rustig in het vissersdorp, waar Filip Stankovic en Gaetano Oristanio opnieuw een jaar op huurbasis zullen spelen. Kijkende naar nieuwe spelers, zit er weinig schot in aan de Dijk. Jonkies Achter de eerste elf ziet Jonk een probleem ontstaan. "Dat is gewoon te krap", stelt de oefenmeester. Daardoor moet hij in de voorbereiding geregeld terugvallen op jonkies die voor het eerst bij de selectie komen. Tegen AEK Athene speelde Billy van Duijl centraal achterin en vorige week werd Givairo Read uit het niets als rechtsback geposteerd. "Dat zijn ook weer mooie momenten."

Eén van de weinige spelers in de selectie met eredivisie-ervaring is Daryl van Mieghem. Met Heracles Almelo, Excelsior en De Graafschap speelde hij al op het hoogste niveau. Kijkende naar de selectie van FC Volendam, deelt Van Mieghem de mening van Jonk. "Iedereen kan wel zien dat de groep nog dun is", stelt de 32-jarige vleugelspeler. Tekst loopt door onder de video.

Spelers als Carel Eiting, Jurgen Ekkelenkamp. Kik Pierie en Timo Letschert worden aan een overstap naar Het Nieuwe Oranje gelinkt. Echter lijken al deze spelers eerst hun opties af te wegen, voordat zij een definitief besluit nemen. Diego Gustavo Tot nu toe is testspeler Diego Gustavo de eerste potentiële aankoop. Sinds het trainingskamp in Vaals is de Braziliaan deel van de groep. "Hij is natuurlijk ook een jonge speler", stelt Jonk. "Zijn verblijf wordt met nog een week verlengd en dan moeten we tot een beslissing komen."

Komende week stond aanvankelijk een oefenduel met ADO Den Haag op het programma voor FC Volendam. De club geeft echter de voorkeur aan een trip naar Griekenland. Daar zal de ploeg van trainer Wim Jonk tegen Panathinaikos oefenen.