Met nipte nederlaag tegen Panathinaikos sluit FC Volendam de voorbereiding af

FC Volendam heeft de voorbereiding afgesloten met een nederlaag tegen Panathinaikos. De ploeg van trainer Wim Jonk verloor in het Apostolos Nikolaidis Stadion in Athene met 2-1 van de Griekse topploeg.

Aanvankelijk zou FC Volendam morgen de voorbereiding afsluiten tegen ADO Den Haag, maar vorige week kreeg Het Nieuwe Oranje 'een aanbod dat het niet kon afslaan' vanuit Griekenland. Een driedaagse trip met een oefenwedstrijd op uitnodiging van Panathinaikos was voor de club reden genoeg om overstag te gaan.

Kansen

In Athene kreeg Volendam, dat Derry John Murkin in de warming-up af zag haken, meer dan voldoende weerstand. Billy van Duijl haalde al vroeg een bal van de lijn, maar na iets meer dan een half uur kwam Panathinaikos toch op voorsprong. Iannodis ging na een duel met Brian Plat naar de grond, waarna Dimitrios Kourmpelis de strafschop benutte: 1-0. Volendam groeide in de wedstrijd en kwam een kwartier na rust op gelijke hoogte. Invallers Daryl van Mieghem en Ibrahim El Kadiri vonden elkaar, waarna laatstgenoemde met een fraai schot in de bovenhoek de gelijkmaker binnen schoot.

Een aantal keren wist doelman Filip Stankovic de Grieken van scoren af te houden, maar op een poging van dichtbij van Carlito Lopez was de gehuurde goalie van Internazionale kansloos: 2-1. In de slotfase kreeg Volendam nog grote kansen via invallers Koen Blommestijn en Lequincio Zeefuik, maar uiteindelijk mocht het opnieuw Stankovic bedanken dat het slechts bij een nipte nederlaag bleef.

Eredivisie

Het gepromoveerde FC Volendam begint op zondag 7 augustus aan de eredivisie. Dan gaat de ploeg om 12.15 uur op bezoek bij FC Groningen. Tot die tijd werkt de club geen oefenwedstrijden meer af.

Opstelling FC Volendam: Stankovic; Plat (Oristanio/76), Mirani, Van Duijl, Elberse; Benamar (Gustavo/71), W. Ould-Chikh (Nazih/18), Antonucci (Zeefuik/71); Oristanio (El Kadiri/46), Mühren (Blommestijn/71), B. Ould-Chikh (Van Mieghem/46)