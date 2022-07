Nu wél witte rook: vluchtelingenschip komt naar Velsen-Noord (mits kade geschikt blijkt)

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) meldde maandag al dat het contract met rederij Tallink, de eigenaar van het cruiseschip waarop de vluchtelingen worden opgevangen, rond is. Vanmiddag bevestigde ook Tallink zelf dat de deal is gesloten. In juni rekende het COA al op de komst van het schip Victoria I van dezelfde rederij, maar dat ging niet door.

Aan één belangrijke wens van de gemeente Velsen voldoet de 202 meter lange Silja Europa in ieder geval: het schip heeft een walstroom-aansluiting. Dat bevestigt ook een woordvoerder van rederij Tallink, de eigenaar van het schip. Daarmee kan het schip aangesloten worden op het elektriciteitsnet. Dat is een milieu- en geluidsvriendelijkere optie dan andere manieren om het schip van elektriciteit te voorzien, zoals met benzine- of dieselgeneratoren.

Ook andere wensen, of beter gezegd voorwaarden van de gemeente Velsen, blijven gewaarborgd, meldt het COA. Hoewel het schip ruim drieduizend mensen kan herbergen, zullen er niet meer dan duizend, en tijdelijk maximaal nog eens tweehonderd, mensen op verblijven.

'Zes maanden afgesproken, punt'

Het contract tussen de Nederlandse overheid en rederij Tallink duurt zeven maanden met een optie voor nog drie extra maanden. Echter, het schip blijft volgens de afspraken tussen het COA en gemeente Velsen tot maximaal 1 maart in Velsen-Noord.

"We hebben een contract voor zeven maanden, omdat het schip ook heen en weer moet varen uit Estland. Maar het schip blijft niet langer dan zes maanden in Velsen. Dat is wat is afgesproken met de gemeente, punt", aldus de COA-zegsvrouw.

Nu vaart de Silja Europa nog tussen Tallin en Helsinki, de hoofsteden van Estland en Finland. "20 augustus vaart het schip vanuit Estland richting Nederland", meldt de woordvoerder van de Tallink Grupp. Van de rederij komen ook technische mensen mee.

Inzet op één groot schip, niet meerdere kleinere

Er moet nog wel een andere horde genomen worden voordat het schip kan aanmeren: de VOB-kade, waar het schip moet komen te liggen, moet nog geschikt gemaakt worden. De kade in Velsen-Noord blijkt dat namelijk niet te zijn. Bij hevige wind zou het grote schip los kunnen raken, en ook eventuele gevolgen van werkzaamheden aan de Velsertunnel waren nog niet goed genoeg in kaart gebracht.

Toch lijkt het COA, gezien de deal, stevig in te zetten op de komst van één groot schip voor de opvang van duizend vluchtelingen. Maar eerder zijn ook andere opties onderzocht om de vluchteling onder te brengen. Namelijk opvang op meerdere, kleinere riviercruiseschepen.

Over het geschikt maken van de kade, hoopt het COA 'zo snel mogelijk uitsluitsel te geven', aldus een woordvoerder.