Opnieuw een ongebruikelijke stap voor voormalig Telstar-speler Donny van Iperen

Donny van Iperen gaat op avontuur in Moldavië. De 27-jarige verdediger die uit de jeugdopleiding van AZ komt en bij Telstar doorbrak, gaat spelen bij FC Zimbru. Van Iperen komt over van AE Karaiskakis Artas uit Griekenland.

In Moldavië gaat Van Iperen spelen bij de nummer voorlaatst van het afgelopen seizoen. FC Zimbru, uit de hoofdstad Chişinǎu, eindigde vorig seizoen als zevende.

De centrale verdediger uit Sint Pancras debuteerde in 2016 in het betaald voetbal bij Telstar. Na drie seizoenen als vaste waarde in Velsen-Zuid gespeeld te hebben, vertrok hij naar Go Ahead Eagles. In 2020 streek hij neer bij AE Karaiskakis Artas.

