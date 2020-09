Overgang voormalig Telstar-speler Van Iperen naar AE Karaiskakis beklonken

De 25-jarige Van Iperen begon in de jeugd bij HFC Haarlem en belandde via Hollandia, AZ en SC Cambuur in het eerste elftal van Telstar. Tussen 2016 en 2019 droeg hij in 78 competitiewedstrijden het shirt van de Witte Leeuwen waarna hij overstapte naar Go Ahead Eagles. In Deventer werd zijn aflopende contract niet verlengd.

In gesprek met NH Sport zei Van Iperen eerder dat hij na een moeilijk jaar behoefte had aan een nieuw avontuur. "Het is niet dat ik hiernaartoe ga om mijn zakken te vullen, maar het is een mooie kans om mij in een nieuwe omgeving te laten zien. Vanuit daar weet ik mogelijk weer deuren te openen en stappen te maken. De bedoeling is ook dat ik na een jaar een stap omhoog maak naar de Super League of naar een ander land."