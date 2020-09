Griekse club wacht voor voetballer Donny van Iperen: "Behoefte aan avontuur"

ARTA - Voetballer Donny van Iperen is momenteel in Griekenland om zijn transfer naar AE Karaiskakis af te ronden. De speler uit Sint Pancras verwacht dat hij dit weekend tekent bij de club uit Arta. Hij gaat na een vervelende periode behoefte om te avonturieren.

"Ze willen me hier graag hebben en we proberen er nu uit te komen", vertelt Van Iperen aan NH Sport. "Ik heb natuurlijk een aantal jaar in de eerste divisie gespeeld bij Telstar en Go Ahead Eagles. Na een zwaar jaar met een knieblessure en vervelende privé-omstandigheden had ik behoefte aan een avontuur."

Stap omhoog maken

"Het is niet dat ik hiernaartoe ga om mijn zakken te vullen, maar het is een mooie kans om mij in een nieuwe omgeving te laten zien. Vanuit daar weet ik mogelijk weer deuren te openen en stappen te maken. De bedoeling is ook dat ik na een jaar een stap omhoog maak naar de Super League of naar een ander land."

Vroeg én laat trainen

In Griekenland trainen ze veel, zo heeft de verdediger al ondervonden. "Vier dagen in de week trainen we twee keer per dag. Om acht uur 's ochtends en om kwart voor zeven 's avonds. Daardoor trainen we vóór en na de warmte. En overdag doen ze een siësta, dus dat zijn wel leuke dingen en gaaf om mee te maken."

Van Iperen ondergaat zaterdag een medische keuring en verwacht snel daarna een contract te tekenen voor één seizoen.