Donny van Iperen zoekt nieuwe club

DEVENTER - Donny van Iperen vertrekt definitief bij Go Ahead Eagles. "Mijn tijdperk bij GAE zit erop. Dit heb ik te horen gekregen en ik kan op zoek naar iets anders", aldus Van Iperen.

Pro Shots / Paul Roling

Eind maart kreeg hij al te horen dat zijn contract niet zou worden verlengd, maar nu is zijn vertrek definitief. "Wij zouden later in gesprek met elkaar gaan om te kijken of er nog toekomst voor mij zou zijn. Op mijn plek zijn er twee jongens die al langer zijn vastgelegd (Sam Beukema en Gino Bosz). Dan heb je ook nog de coronacrisis. Dan gaan ze helemaal niet met drie spelers op dezelfde positie verder", vertelt van Iperen.

Quote "Ik had natuurlijk meer willen spelen" Donny van iperen

Gemengde gevoelens Donny van Iperen speelde in totaal negen wedstrijden voor Go Ahead Eagles. Door blessures en de coronacrisis blikt de Noord-Hollander met gemengde gevoelens terug op zijn tijd in Overijssel. "Ik begon in de basis en speelde de laatste wedstrijd. Daartussen is er een hoop gebeurd met blessures en een rode kaart. Ik had natuurlijk meer willen spelen. Toch ben ik blij dat ik de stap heb gemaakt. Ik heb genoten van de club en de stad. Dat was een dikke prima", aldus Van Iperen.

Toekomst Donny van Iperen heeft inmiddels (weer) contact gehad met het Deense Hobro IK, maar door de coronacrisis is daar niets concreets uit gekomen. "Het is een onzekere periode natuurlijk. Wij weten nog niet eens wanneer wij weer gaan spelen. Ik denk dat de markt pas weer gaat rollen als de speeldata weer bekend worden. Ik heb er vetrouwen in dat ik een mooie club ga vinden. Het zou wel fijner zijn geweest als ik nu al ergens onder contract zou staan."

Quote "Ik denk dat de markt pas weer gaat rollen als de speeldata weer bekend worden" donny van iperen