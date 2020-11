Voetballer Donny van Iperen baalt van gang van zaken in Griekenland

ARTA - Donny van Iperen besloot afgelopen zomer voor een avontuur te gaan in Griekenland. De voetballer uit Sint Pancras wilde even iets anders dan de Nederlandse eerste divisie en zocht zodoende zijn heil bij AE Karaiskakis, dat uitkomt op het tweede niveau in Griekenland. Tot op heden heeft de verdediger nog geen officiële wedstrijd gespeeld.

Het is een aparte gang van zaken in het land, vertelt Van Iperen in gesprek met NH Sport. "De competitie zou eigenlijk 24 oktober van start gaan. Dat is uiteindelijk niet doorgegaan, omdat er nog geen akkoord was over televisierechten. Dat schijnt hier ieder jaar wel een probleem te zijn, waardoor de competitie niet optijd begint. Maar dit jaar is het wel erg extreem; 24 oktober werd 1 november, 1 november werd 8 november, 8 november werd 15 november.. Toen waren de televisierechten geregeld, maar nu is er een lockdown van drie weken in Griekenland." En om die reden werd er 'van bovenaf' gezegd dat er dan nog wel drie weken extra kon worden gewacht met het starten van de competitie. "Maar als we nu drie weken in lockdown moeten en dus niet kunnen trainen, dan ga je na de lockdown ook niet direct weer van start", gaat de Noord-Hollander verder. "Dan moet je weer opstarten en dan wordt het pas januari. Afgelopen maandag zou er uitspraak worden gedaan, over het wel al dan niet doorgaan van de competitie en uiteindelijk weten we nu nog steeds niets. Ik moet zeggen dat er op bestuurlijk niveau in Griekenland nog wel wat kan worden gewonnen."

Volgens Van Iperen, die in de jeugd voor Haarlem, Hollandia, AZ en Cambuur speelde en vervolgens via Telstar en Go Ahead Eagles bij Karaiskakis belandde, mag er inmiddels van de president van Griekenland aan de competitie worden gestart. "Mits we dezelfde regels en protocollen volgen als de clubs in de Super League (het hoogste niveau van Griekenland, red.). Eerst was er niet genoeg geld om wekelijks te gaan testen. De clubs zeggen daar nu aan te kunnen voldoen. Ook de bond vindt het nu goed dat we gaan starten, maar het 'Griekse RIVM' geeft aan dat zij geen goedkeuring geven. Zij vinden het raar ten opzichte van de rest van het land." En dat is vreemd, want in de Super League wordt er wel gespeeld. Daar voetballen clubs als PAOK, Olympiakos en AEK Athene. Teams die ook Europees spelen. "Dus dan kan men er niet meer onderuit en moeten ze wel beginnen met voetballen. Maar daar is het ook vaag. Zo kreeg er een club een maand extra de tijd om te beginnen. Dus sommige teams hadden al vier wedstrijden gespeld en toen begon die club pas aan de competitie. Ook waren er wedstrijden die al waren gespeeld die uiteindelijk vernietigd werden verklaard. Ik maak hier van alles mee.." Tekst gaat verder onder de foto

"Ik ben hierheen gekomen voor een mooi voetbalavontuur", licht Van Iperen toe. "Dus ik hoop maandag te horen dat we volgende week zondag van start mogen gaan. Als dat niet zo is, vrees ik dat we pas in januari van start gaan. Toen ik hier aankwam waren die jongens al drie weken in voorbereiding en daar zitten we momenteel nog steeds in. Dus ik heb nog nooit zo'n lange voorbereiding gehad als nu. Je leeft telkens naar een wedstrijd toe en dan hoor je weer dat het niet doorgaat." Lockdown Volgens de verdediger is de lockdown in Griekenland wel even erger dan in Nederland. "Als je hier naar buiten gaat moet je bijvoorbeeld een sms'je sturen waarin je aangeeft wat je gaat doen. Je moet je kunnen verantwoorden mocht de politie je aanhouden. Gelukkig heb ik van de club een papiertje gekregen dat ik zonder een sms'je te sturen me kan melden op de club. Dat is van negen tot vijf. Een kwartiertje bij mijn hotel is het strand en het is nog steeds lekker weer. Gelukkig moet ik vaak zwemmen als hersteltraining", vertelt hij met een knipoog.

"Of het nog wel zin heeft om in Griekenland te blijven op deze manier? Ik heb een contract tot aan de zomer en ik kan nu toch niet vertrekken. Ik kan pas in januari voor een andere club tekenen, maar dan moet ik onder mijn contract uit zien te komen. Daarnaast, als we toch in januari weer gaan spelen, dan heeft het voor mij geen zin om van club te veranderen. We gaan dan veel wedstrijden spelen in korte tijd en dat is voor mij dan weer goed. Mijn uiteindelijke doel om volgend jaar weer een stap hogerop te kunnen blijft onveranderd." Tekst gaat verder onder de Instagram-post

Nederland Van Iperen, die in september een contract voor een jaar tekende bij de Griekse club, zit momenteel nog steeds in een hotel. "En als je je daarin de hele dag moet vermaken, dan word je gek. Wat ik nu doe? In de ochtend lekker trainen, in de middag naar het strand, 's avonds weer trainen en tussen door een beetje ontspannen, Grieks leren en aan school. Zo kom ik me dag nog door. Wanneer we volgende week nog steeds niet van start gaan met de competitie, krijg ik misschien toestemming om twee á drie weekjes naar Nederland te gaan om de batterij even op te laden. Dat is nog even afwachten", besluit Van Iperen.