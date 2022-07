Telstar kiest voor Peter Hofstede als technisch manager

Na het vertrek van Andries Jonker moest Telstar op zoek naar een nieuwe trainer en een nieuwe technisch manager. Met Mike Snoei werd de eerste functie vervuld en tijdelijk nam hij ook deels de taken van technisch manager op zich.

Dat zal nu met de komst van Hofstede veranderen, want de club heeft gekozen voor een nieuwe opzet binnen de organisatie. Hofstede zal samen met een technische commissie verantwoordelijk zijn voor de samenstelling van de technische staf en de selectie.

Oude bekende

Voor Mike Snoei is Hofstede geen onbekende. De twee werkten eerder samen bij De Graafschap, waar Snoei na zijn eerste periode bij Telstar werkzaam was. Daar was Hofstede dem man die Snoei op straat zette nadat hij er niet in was geslaagd om te promoveren naar de eredivisie.