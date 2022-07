Bouwvakvakantie begonnen, drukte bij kampeerwinkels: "Alleen nog even goede stoel scoren"

De bouwvakvakantie voor Midden-Nederland is begonnen en dus is het topdrukte bij de kampeerwinkels. Dat merken ze ook bij De Vrijbuiter in Zaandam. "Vorig weekend hebben we hier de hoogste score gehaald wat betreft aanloop van bezoekers", aldus verkoper Janick Heilijgers. "Dus dat is top." De meeste shoppers die nu nog over de vloer komen, zoeken nog even de allerlaatste spulletjes. "Ik moet alleen nog een goede stoel scoren", aldus een bezoekster. "Lekker voor het op strand."

De opblaastent wordt goed verkocht - NH Nieuws

Kamperen is, zeker ook door de coronaperiode, onverminderd populair. Een goed verkopende product van dit moment is de opblaastent, weet verkoper Janick. "Het is een mooie stabiele tent. Je blaast 'm op, je krijgt er een handpomp bij. Tentstokken heb je niet meer nodig. Je hoeft niet bang te zijn dat 'ie wegwaait. Hij staat juist steviger dan een traditionele tent met stokken omdat deze wat dynamischer meebeweegt met de wind."

Sommige bezoekers komen zonder specifiek doel naar de kampeerwinkel. "Het altijd leuk om hier even rond te struinen", aldus een bezoeker die over enkele dagen met de vouwwagen naar Frankrijk zal vertrekken. "Ook om te kijken of er nog laatste snufjes zijn." Ook een moeder van twee kinderen zegt zonder speciale reden naar binnen te zijn gelopen. "We zijn eigenlijk al op vakantie geweest", vertelt ze. "Maar we kijken hier even rond om nog een klein beetje vakantiegevoel te krijgen."