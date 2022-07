Drukte op de weg verwacht door start schoolvakantie en concerten

Vandaag begint in onze regio de schoolvakantie en dat zorgt traditiegetrouw voor een exodus van automobilisten. De verwachting is dat het al rond het middaguur drukker wordt doordat zowel vakantieverkeer als woon-werkverkeer de weg op gaan.

Met name rondom Amsterdam belooft het vandaag extra druk te worden. Zo speelt de Britse singer-songwriter Ed Sheeran in de Johan Cruijff Arena en staat de Amerikaanse rockband Toto in de Ziggo Dome. De concerten trekken tienduizenden bezoekers.

"Door het woon-werkverkeer, vakantieverkeer en verkeer dat van en naar de concerten gaat, zijn alle ingrediënten voor een drukke avondspits aanwezig", aldus de ANWB.

Zwarte zaterdag

Volgens de verkeersdienst wordt het dit weekend ook druk op de wegen; het is morgen dan ook de beruchte 'zwarte zaterdag'. Daarom adviseert de ANWB vakantiegangers om pas zaterdag rond het middaguur in de auto te stappen, of om zondagochtend te vertrekken.

"Veel mensen zijn geneigd gelijk de auto in te stappen zodra ze vakantie hebben, maar het belooft flink druk te worden op de wegen. Als je zaterdag later vertrekt, lossen de files zich voor je neus op", zegt een woordvoerder van de verkeersdienst.