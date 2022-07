Eindelijk vakantie! Op naar de zomerschool?

Als vanmiddag de schoolbel klinkt, hebben leerlingen in onze provincie vakantie. Waar de een naar het buitenland gaat, begint de ander maandag op een zomerschool; een fenomeen dat de laatste jaren steeds populairder wordt. En nee dat is niet zielig, zegt Margreet Dekker, directeur en initiatiefnemer van de Zaanse Zomerschool.

De school heeft een fulltime leerkracht en onderwijsassistent in dienst en er is voldoende tijd voor de kinderen. "Bovendien is het voor de leerlingen fijn om eens een ander voor de klas te hebben. Soms is er gewoon geen klik tussen leraar en leerling. Als een andere docent de stof net anders uitlegt, leer je het misschien makkelijker."

"Als je bijvoorbeeld van groep drie naar groep vier gaat, behandelen we de stof van groep drie. Dan weet je dat je de stof echt snapt als je naar het nieuwe jaar gaat. We krijgen van de school waar het kind op zit informatie over de leerling, zodat we weten waar behoefte aan heeft", aldus Dekker.

Toen Dekker tien jaar geleden met de zomerschool begon, was het lastig leerlingen geïnteresseerd te krijgen. Inmiddels is een berichtje op Facebook genoeg om de klas vol te krijgen. Door haar zomerschool behouden leerlingen het ritme van naar school gaan, en gaan ze zelfverzekerder naar het volgende leerjaar, stelt ze.

Tijdens de zomerschool is het overigens niet de bedoeling de hele dag met de neus in de boeken te zitten. Na het middaguur worden allerlei workshops georganiseerd of gaan de kinderen naar Landgoed Hoenderdaell. Om 14.30 uur zijn ze vrij.

Maar moeten kinderen de vakantie niet gewoon vrij zijn, op vakantie gaan, of eindeloos tijd met vriendjes doorbrengen? "Niet elk kind gaat in de zomer leuke dingen doen met zijn of haar ouders. Niet elk kind heeft het leuk thuis of heeft vrienden. Soms moeten kinderen de hele zomer naar een opvang omdat ouders werken", legt Dekker uit.

De grote gelijkmaker

Daar is Frank Cornelissen, programmagroepleider Onderwijswetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam, het mee eens. Hij ziet bij leerlingen die het thuis goed hebben, dat ze zich in de zomervakantie verder ontwikkelen. Bij kinderen uit een laag sociaal-economisch milieu, komt de ontwikkeling tot stilstand of is er zelf achteruitgang.

"Die gaan bijvoorbeeld niet naar een leuk museum of op vakantie naar Italië. Zes weken vrij is dan echt te lang. Leerlingen vervelen zich, gaan op straat hangen en daar kan rottigheid van komen. Ook vergroot je zo de achterstand die de leerlingen al hebben. Onderwijs zou de grote 'gelijkmaker' moeten zijn, ongeacht je sociaal-economische status. Maar dat is dus niet altijd zo."

Zomerscholen kunnen volgens Cornelissen hierbij helpen. "De voorwaarde is wel dat het vrijwillig en kosteloos is."