Waarom voelen warme dagen in Nederland zo veel 'heter' dan op vakantie?

De temperaturen van de afgelopen week waren vergelijkbaar met het kwik tijdens een gemiddelde strandvakantie aan de Spaanse kust of aan de Turkse Rivièra. Hoe komt het dan dat maatschappelijke voorzieningen last ondervinden van warmte, terwijl we de hitte daar juist opzoeken? Er wordt vaak geroepen dat de hitte in Nederland en omliggende landen 'anders' is dan op dat soort hete vakantieoorden, maar klopt dat wel en waar ligt dat dan aan? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat de toekomst, met waarschijnlijk nog veel hetere zomers dan dit, wat soepeler verloopt?

Hoewel de recordtemperaturen van afgelopen week misschien niet het beste voorbeeld zijn van de steeds warmer wordende zomers, liet een dag als afgelopen dinsdag wel zien dat Nederland kwetsbaar is als het gaat om warmte. De NS moest op verschillende trajecten treinen schrappen, er werd een hitteplan opgesteld, code oranje afgekondigd en Nederlanders zochten massaal verkoeling op.

Toch lagen de temperaturen in Noord-Holland niet heel ver af van de gemiddelde temperatuur op een vakantieoord, en zijn de problemen die dinsdag ontstonden niet onbekend: als het boven de 30 graden is, merken we dat in Nederland niet alleen aan de temperatuur.

Luchtvochtigheid?

Volgens NH-weerman Jan Visser is de luchtvochtigheid, vaak gehoord als argument waarom het in Nederland zo veel 'heter' voelt dan in de meeste vakantielanden, vrijwel geen factor. Volgens Visser komt een hele hoge luchtvochtigheid vrijwel zelden voor in combinatie met hele hoge temperaturen. "Als het in Spanje bewolkt wordt op een warme dag, voelt het net zo drukkend als hier."

Volgens Visser krijgen we in Nederland vooral een 'heet hoofd' van alle dagelijkse taken die nog op ons wachten, zoals in de file staan naar werk en de kinderen op tijd ophalen van de opvang. "Als je in Spanje op vakantie bent dan hoef je niks, je kan gewoon genieten van je vakantie. Hier in Nederland moet er nog van alles, waardoor je je druk gaat maken en het nog warmer aanvoelt."

Woningen

Visueel zie je in Spanje al een groot verschil met Nederland: woningen zijn daar ingericht op warmte. Volgens architectuurhistoricus Karel Loeff zijn kenmerkende aspecten van mediterraanse woningen, zoals bijvoorbeeld kleine ramen en wit pleisterwerk, juist de reden dat het daar zo koel blijft.

Volgens Loeff zijn Nederlandse huizen die na het begin van de twintigste eeuw gebouwd zijn, simpelweg niet meer goed ingericht op hitte. "Tot het begin van de twintigste eeuw werden alle woningen voorzien van luiken, die je in de winter kan gebruiken om de warmte binnen te houden, en in de zomer om de woning koel te houden. Nu verzinnen we voor alles een technische oplossing: we hebben dubbel glas en grote ramen op het zuiden, dan hoeven we minder te stoken en blijft ons huis toch lekker warm, maar in de zomer kom je daar snel van terug."

"Onze voorouders wisten precies hoe ze om moesten gaan met warmte. Ze hielden bijvoorbeeld rekening met de windrichting en een gunstige ligging ten opzichte van de zon, dat kan je bij historische boerderijen goed zien. Daar stonden vaak ook linden of beuken voor de deur, een soort natuurlijke zonwering. Nu vinden we dat te veel gedoe, want ze leveren troep in de vorm van blaadjes die we weer moeten opruimen", aldus Loeff.