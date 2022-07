EK voorbij: titelverdediger Oranje struikelt in verlenging over Frankrijk

Het had er geen moment ingezeten voor Nederland. Vrijwel de hele wedstrijd waren de Oranje Leeuwinnen aan het verdedigen tegen Frankrijk. Dominique Janssen hielp de tegenstander bijna in het zadel door de bal verkeerd te raken. Zoals wel vaker vanavond was Van Domselaar scherp en kon de inzet wegtikken.

Het geluk van Nederland was nog niet op, want een keiharde inzet van Delphine Cascarino vanuit de tweede lijn eindigde op de paal. Daarvoor had Sandie Toletti al een grote kans al gemist. Stefanie van der Gragt uit Heerhugowaard was voor rust een sta-in-de-weg door een inzet van de lijn af te halen.

