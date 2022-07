Ajacieden Leuchter en Pelova helpen Nederland naar kwartfinale op EK

Romée Leuchter en Victoria Pelova hebben Nederland een uitstekende dienst bewezen. De Ajacieden vielen in de tweede helft in tegen Zwitserland en hielpen de ploeg aan de overwinning. Oranje won met 4-1 en plaatst zich voor de kwartfinales op het EK in Engeland.

Doordat Zweden op voorsprong stond, wist Nederland dat het in ieder geval niet mocht verliezen van de Zwitsers. Vijf minuten na rust volgde hetzelfde kunstje bij een hoekschop als tegen Portugal. Stefanie van der Gragt kopte de bal op doel uit een hoekschop van Sherida Spitse en zag de bal via een Zwitser in het doel belanden: 1-0. Oranje kon slechts een paar minuten van de voorsprong genieten, want Leuteler tikte de bal na defensief geschutter voorbij Van Domselaar: 1-1.

Bij het Nederlands elftal keerde Jackie Groenen weer terug in de basis. Pas halverwege de eerste helft wist Oranje de wedstrijd naar zich toe te trekken. Lineth Beerensteyn fopte de scheidrechter, kreeg een penalty, maar de videoscheids draaide de schwalbe terug. Aan de andere kant was Daphne van Domselaar even daarvoor belangrijk met een fraaie redding.

De Zwitsers roken bloed na de gelijkmaker en verschenen tot twee keer toe voor het doel van Oranje. Van Domselaar had een sterke redding in huis en zag de bal even later tegen de paal belanden. Het leek erop dat Van Domselaar de strijd moest staken, want enige tijd zat ze geblesseerd op de grond. Toch kon de Oudkarspelse de wedstrijd uitspelen.

Gouden wissels

Met Romée Leuchter en Victoria Pelova binnen de lijnen kreeg Oranje versbloed. Leuchter greep haar kans en kopte Nederland naar de voorsprong. Pelova tikte Oranje vlak voor tijd naar de bevrijdende 3-1 nadat de VAR een aantal minuten had gekeken of zij de bal bewust van Van der Gragt in buitenspelpositie kreeg. Leuchter tikte op aangeven van Pelova ook nog haar tweede van de avond binnen en leidde Oranje zo naar een 4-1 overwinning.

Nederland eindigt dankzij de overwinning als tweede in de groep, achter Zweden. Die plek geeft recht op een plaats in de kwartfinale van het EK in Engeland. Daarin in Frankrijk de tegenstander.