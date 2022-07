Puike reddingen Van Domselaar helpen Oranje aan gelijkspel tegen Zweden op EK

In de beginfase botste Stefanie van der Graft (Heerhugowaard) tegen doelvrouw Sari van Veenendaal aan. De oud-verdedigster van Ajax Vrouwen kon doorspelen, maar Van Veenendaal moest gewisseld worden. Haar vervangster was dus Van Domselaar (Oudkarspel). Zij moest een tegendoelpunt incasseren van Jonna Andersson, die vrij kon uithalen na een voorzet van Kosovare Asslani: 1-0. Asslani had daarvoor al het eerste waarschuwingsschot afgevuurd, maar die inzet eindigde in het zijnet. Voor het einde van de eerste helft viel Anouk Nouwen ook geblesseerd uit.

Vrij snel na rust kwam Oranje op gelijke hoogte. Na een kans voor Vivianne Miedema belandde de bal bij Jill Roord en die schoot de bal in de hoek: 1-1. Roord kan in de slotfase Nederland zelfs op voorsprong zetten, maar die mogelijkheid was niet aan haar besteedt. In het resterende gedeelte van de wedstrijd hield Van Domselaar de Oranje Leeuwinnen meermaals op de been met reddingen. Het gelijkspel werd hierna vakkundig over de streep getrokken.

De volgende groepswedstrijd op het EK is 13 juli tegen Portugal.

Opstelling Nederland: Van Veenendaal (Van Domselaar/22); Wilms, Van der Gragt, Nouwen (Olislagers/41), Janssen, Groenen, Spitse, Van de Donk (Pelova/79); Roord (Beerensteyn/79), Miedema, Martens