Teleurstelling over uitblijven extra stappen provincie tegen zwanenroof

De bewoners van de Blaricumse wijk de Blaricummermeent zijn teleurgesteld over het uitblijven van extra maatregelen van de provincie om zwanenroof te voorkomen. Dit heeft de provincie vorige week na Statenvragen laten weten. In het radioprogramma NH Gooi Zaterdag reageert buurtbewoonster Ilona Haas op deze beslissing.

"Het is natuurlijk erg teleurstellend", zegt Haas. "Zeker omdat er vanuit handhaving aangegeven werd dat er mogelijkheden zouden zijn." Naar aanleiding van de mogelijke roof en berichtgeving van NH Nieuws besloot de Partij voor de Dieren Statenvragen te stellen.

Verdwijning

Uit antwoord op de vragen blijkt dat de provincie Noord-Holland geen extra maatregelen wil nemen en zegt dat de huidige aanpak van stroperij voldoende is. Volgens de provincie zijn in de afgelopen vijf jaar slechts twee meldingen van verdwijning van zwanen binnengekomen. Een daarvan is de mogelijke roof in de Blaricummermeent.

Ook het opzetten van een apart meldpunt voor illegale jacht en stroperij acht de provincie onnodig. Aankaarten op landelijk niveau bij de minister evenmin. Zoals Haas het leest, wil de provincie geen extra meldpunt omdat ze het dan te druk krijgen met extra meldingen. "En dat is een beetje de omgekeerde wereld." Wel heeft de provincie een buurtonderzoek in de Blaricummermeent opgezet.

Vijftien pulletjes

Begin juni werden er in de Blaricumse wijk hoogstwaarschijnlijk drie zwanennesten leeggeroofd. Het ging om vijftien pulletjes, waarvan eentje overbleef maar later vermist raakte. De buurtbewoners hebben het vermoeden dat het gaat om bendes uit Oost-Europa, die de pulletjes als delicatesse of als siervogel verkopen. Volgens benaderde deskundigen is dit ook zeer goed mogelijk.

De buurtbewoners broeden nog op het idee om een zwanenwacht in het leven te roepen als de zwanen weer eieren gaan leggen.

Luister het hele interview met Ilona Haas terug via deze link.