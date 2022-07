Provincie neemt geen extra stappen na mogelijke zwanenroof Blaricummermeent

Het leegroven van drie zwanennesten in de Blaricummermeent is voor de provincie Noord-Holland geen reden om het beleid rondom stroperij aan te scherpen. Dat blijkt uit de antwoorden die de provincie geeft op Statenvragen van de Partij voor de Dieren.

Begin juni werden er in de Blaricumse wijk de Blaricummermeent hoogstwaarschijnlijk drie zwanennesten leeggeroofd. Het ging om vijftien pulletjes, waarvan eentje overbleef maar later vermiste raakte. De buurtbewoners hebben het vermoeden dat het gaat om bendes uit Oost-Europa die de pulletjes als delicatesse of als siervogel verkopen.

Voldoende

Naar aanleiding van eerdere berichtgeving van NH Nieuws besloot de PvdD-fractie in de provincie Noord-Holland schriftelijke vragen te stellen aan de Gedeputeerde Staten. Een maand later blijkt uit de antwoorden dat het dagelijkse bestuur van de provincie de huidige aanpak om stroperij te voorkomen voldoende acht.

Volgens de provincie zijn in de afgelopen vijf jaar twee meldingen van verdwijning van zwanen binnengekomen. Op basis van deze sporadische cijfers besluit de provincie hun aanpak niet aan te passen. Ook het instellen van een apart meldpunt voor illegale jacht en stroperij acht de provincie onnodig. Aankaarten op landelijk niveau bij de minister evenmin.

Wel zijn er op basis van de eerder genoemde meldingen twee buurtonderzoeken naar zwanenstroperij ingesteld. Een daarvan wordt op dit moment gedaan in de Blaricummermeent en is nog niet afgerond.