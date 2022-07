Barbier Younes uit Heiloo zoekt eigenaren van enorme verzameling achtergelaten petten

Mutsen, petten, hoeden en zelfs fietshelmen: in het afgelopen half jaar heeft kapper Younes Saeed een hele collectie hoofddeksels bij elkaar gesprokkeld in zijn Heiloose herenkapperszaak. Klanten laten regelmatig iets achter en daarom hoopt hij de rechtmatige eigenaren terug te vinden. "Misschien missen mensen hun pet al heel lang en hebben ze geen idee dat het hier netjes op hen ligt te wachten."

Of er een favoriet item bij zit? Younes graaft door de bak en haalt er een feloranje Unox-muts uit. "Dat past niet helemáál bij het seizoen, maar wel leuk voor de schaatspret", lacht hij. Ook denkt hij dat er best wat kostbare items bij zitten, die hij graag laat ophalen.

Daarnaast wil hij er ook vanaf omdat het best wat ruimte inneemt in de hoek van zijn zaak: "Het is gelukkig een grote doos, dus er past wel iets in. Maar als ik twee van die dozen neer moet zetten, dat is niet handig", aldus de eigenaar van de 'kleinste kapperszaak in Heiloo'.

Mensen die zich bedenken dat hun geliefde hoed best eens bij Younes kan liggen, kunnen 'gewoon binnenlopen'. "Als zij zich niet melden ga ik de mutsen uiteindelijk weggeven, denk ik."