Even naar de kapper? Woensdag kan dat in dertien Noord-Hollandse theaters

Dertien Noord-Hollandse theaters gaan woensdag open als kapsalon. Ze willen daarmee aandacht vragen voor de cultuursector die nog steeds is gesloten. "Vergeet ons niet, dat is de boodschap", zegt programmeur Kim Muller van het Zaantheater dat ook meedoet aan de actie. "Cultuur is ontzettend belangrijk."

Het initiatief is landelijk opgezet door Sanne Wallis de Vries en Diederik Ebbinge. "Vrijdag stuurde Sanne Wallis De Vries een mail naar het Zaantheater", vertelt Muller. Een dag later was het geregeld en waren Dolf Jansen, Roué Verveer en Rayen Panday bereid gevonden om op te komen treden. Weer een dag later was de 'kapsalon' volgeboekt en inmiddels heeft ook Lenette van Dongen toegezegd te komen.

Speciale wachtruimte

Ze vervolgt: "We zijn die dag geen theater, maar kapsalon. Op het toneel wordt er geknipt en de rest zit te wachten om geknipt te worden. En er komen ook wat cabaretiers langs om de wachtenden in de zaal te vermaken."

Als het publiek binnenkomt - pardon, de klanten - wordt er gevraagd hoe ze hun haar willen hebben. Grinnikend zegt Muller: "En de wachtruimte van onze kapsalon is toevallig de grote zaal. Daar is voor iedereen een vaste stoel gereserveerd." Er komen 230 mensen, op anderhalve meter afstand. Verder wordt er gewerkt met mondkapjes en QR-codes.

Cruciaal

Het is een ludiek initiatief, maar met een heel serieuze achtergrond. Als je het Muller vraagt is het cruciaal dat de theaters weer opengaan, niet alleen voor de theaters zelf maar ook voor de samenleving. "Het gaat in het leven niet alleen om werken, eten en slapen. Maar juist om wat je daarnaast doet: je laten inspireren, verwonderen, vermaken, dingen zien die je anders niet ziet of meemaakt. Dat is de functie die het theater heeft."