Vluchtelingen gratis naar de kapper: "Een knipbeurt kost in Oekraïne 4 euro"

Een spontane actie in De Rijp leidt tot veel fris geknipte koppies van Oekraïense vluchtelingen: kapsters geven daar vandaag gratis knipbeurten weg. De actie ontstond nadat een Oekraïener, die verblijft in het nabijgelegen hotel De Rijper Eilanden, naar de knipprijzen vroeg voor zijn kinderen. "Dit was te duur voor hem, waarna ik na dacht om de gratis knipactie te starten", reageert Margreet Boot van kapsalon Design Line.

Magreet vertelde over haar idee in de kapperszaak, waarna meerdere klanten aanboden mee te helpen. "Drie klanten boden aan om taxi te spelen tussen mijn zaak en het hotel", vertelt Margreet. Klant Nicky vervolgt: "Wij zaten in de stoel en waren gelijk enthousiast. Ik heb direct de hele middag vrij gepland."

Soraya en Nicky kwamen om te knippen en eindigde als taxichauffeur - NH Nieuws

Om de vluchtelingen op de hoogte te brengen van de actie, hebben de dames een oplossing gevonden. "We gebruiken Google Translate om duidelijk te maken dat ze gratis naar de kapper kunnen." De actie van een gratis knipbeurt ging al snel als een lopend vuurtje door het opvanghotel. Ook de vader die geen geld had voor een knipbeurt voor zijn kinderen, kreeg er lucht van. De man werd met zijn kinderen naar de kapperszaak gereden, waar ook zij gratis werden geholpen."Hij had een briefje met de prijzen bij zich en vertelde dat een knipbeurt in zijn stad maximaal 4 euro kost. Dat is hier natuurlijk super goedkoop", besluit Soraya.