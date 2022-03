Bekende kapper werkt mee aan "heilige missie" om vmbo aantrekkelijk te maken

Leerlingen van vmbo-college De Brink in Laren kunnen de schoolbanken in bij bekende kapper Rob Peetoom. Aan de zogenoemde Rob Peetoom Academy krijgen leerlingen ook les op het gebied van beauty en make-up. Door bekende gezichten aan de school te binden, probeert directeur Eric van 't Zelfde het vmbo-imago op te poetsen.

Zo hebben leerlingen van De Brink al eerder les kunnen krijgen van chef-kok Ron Blaauw. Nu is het dan de beurt aan Rob Peetoom. Naast kappersles krijgen de scholieren ook les in het beautyvak. "Wij hebben de heilige missie om het vmbo in Nederland weer superaantrekkelijk te maken", zegt Van 't Zelfde. "Bij de vakroute Zorg en Welzijn kon het maar één naam zijn en dat was Rob Peetoom."

Ook voor de mensen achter de Rob Peetoom Academy zelf is het een uitgelezen kans om nieuwe kappers te werven. "Je merkt dat ons kappersvak een beetje wordt onderschat. Daarom is het nu belangrijk dat we de instroom van talent verhogen en verbeteren", zegt de drijvende kracht achter de Academy, Rochelle Peetoom. Het klaslokaal is zelfs helemaal ingericht in de Rob Peetoom-stijl. "Alle meubels komen uit onze studio's dus het is ook nog eens duurzaam."



De meest getalenteerde en hardwerkende scholieren maken zelfs kans om stage te lopen bij studio's van Peetoom in New York of op Bali, Indonesië.