Talentvolle rechtsback Read 'overvallen' met basisplaats: 'Hoorde het pas in het busje'

Nietsvermoedend stapte Givairo Read (16) gisteren vanuit Volendam in de bus naar Breda. Hij was opgeroepen voor de oefenwedstrijd tegen NAC. "Ik was in het busje onderweg hierheen en zat op mijn telefoon. Iemand zei ineens tegen mij dat ik in de basis begon. Dat was wel even schrikken."

Givairo Read hoorde pas in de bus dat hij in de basis stond - NH Sport / Stephan Brandhorst

Read speelde afgelopen seizoen in de O-16, O-17, O-19 en bij Jong FC Volendam. Uiteindelijk deed het talent een helft mee tegen de Brabanders. "Ik was wel blij toen ik hoorde dat ik mocht spelen, maar de zenuwen gingen wel even omhoog. Daarna heb ik het wel goed opgepakt en mijn medespelers hebben mij goed meegenomen in het spel."

"Dit was echt een mooi moment voor mij", vervolgt Read. "Ik vond het wel leuk dat ik met grote namen op het veld stond. In de kleedkamer was het ook heel anders en veel serieuzer dan in de O-17 bijvoorbeeld." Tekst gaat verder onder de video:

Wim Jonk was tevreden over het spel van de rechtsback - NH Sport / Stephan Brandhorst

Trainer Wim Jonk moest vanwege de blessures van Achraf Douiri en Oskar Buur jonge spelers de kans geven. Hij was tevreden over Read. "Hij heeft wel nog veel te leren en dat weet hij ook. Die jongen heeft een enorme potentie, dus het is belangrijk dat we daar goed aan werken. Daarom moet hij ook een ander soort impulsen krijgen zoals bij een eerste elftal." Tekst gaat verder onder de video.

Wim Jonk vond Benaissa Benamar slechter spelen voor de verdediging - NH Sport / Stephan Brandhorst

Benaissa Benamar speelde gisteravond tegen NAC op 6 (vlak voor de verdediging) in plaats van centraal achterin. "Benaissa heeft dat vorige week uitstekend ingevuld en hij was deze keer wat minder. Misschien was hij wat vermoeid in deze wedstrijd. Dit is een nieuwe optie, maar hij heeft wel bevestigd wat ik al wist. Daarvoor moet hij wel honderd procent fit zijn." Later vandaag verschijnt er een samenvatting van de oefenwedstrijd tussen FC Volendam en NAC Breda op onze kanalen.