FC Volendam sluit trainingskamp af met gelijkspel tegen NAC Breda

FC Volendam heeft vanavond in een oefenwedstrijd gelijkgespeeld tegen NAC Breda. De ploeg van trainer Wim Jonk was weliswaar de betere partij, maar wist dat niet uit te drukken in doelpunten. Op het complex van JEKA in Breda bleef het bij 0-0.

Volendam trad in de sterkste opstelling aan tegen NAC Breda, dat sinds dit seizoen onder leiding staat van oud-Volendam-trainer Robert Molenaar. De enige verrassing in de opstelling was rechtsback Givairo Read. De pas 16-jarige speler van Jong Volendam hoorde pas vlak voor de aftrap dat hij mocht starten. De bezoekers, die afgelopen week op trainingskamp in Vaals waren, kregen via Franco Antonucci en Walid Ould-Chikh.

Voor Alex Plat betekende de wedstrijd een weerzien met zijn oude ploeg. De middenvelder liet het vissersdorp transfervrij achter zich en speelde vanavond een groot gedeelte van de wedstrijd. Bij Volendam maakte de teruggekeerde Gaetano Oristanio na de pauze weer onderdeel uit van de ploeg van Jonk, evenals testspeler Diego Gustavo. NAC Breda kon echter alleen gevaarlijk worden via de snelheid voorin, maar slaagde er niet in om doelman Barry Lauwers echt op de proef te stellen.

Komende vrijdag oefent Volendam op het complex van Alkmaarsche Boys tegen AEK Athene. De wedstrijd wordt achter gesloten deuren afgewerkt en begint om 19.00 uur. Via NH Sport is het duel via een livestream te volgen.

Eerste helft FC Volendam: Lauwers; Read, Mirani, Flint, Murkin; Benamar, Antonucci, W. Ould-Chikh; Van Mieghem, Mühren, El Kadiri

Tweede helft FC Volendam: Lauwers; Elberse, Van Duijl, Mirani (De Haan/70), Ostiana (Tol/7-); Gustavo, Oristanio, Nazih; Wouter, Zeefuik (Blommestijn/70), B. Ould-Chikh