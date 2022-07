Nederland naar finale Haarlemse Honkbalweek dankzij knappe zege op Japan

Het Nederlandse honkbalteam heeft op de Haarlemse Honkbalweek voor een daverende verrassing gezorgd. Titelhouder Japan werd in het Pim Mulier Stadion met 2-1 verslagen waardoor Oranje zich voor de finale plaatst. Gisteren was Japan in de eerste ronde nog veel te sterk (5-0) voor Nederland.

Na de eerste inning keek Nederland tegen een minimale achterstand aan tegen Japan, dat de Honkbalweek in 2018 won. Wat volgde was een gelijkopgaande strijd waarin beide landen niet meer tot scoren kwamen. In de laatste inning draaide Nederland de wedstrijd volledig om. Sharlon Schoop en Dwayne Kemp maakten twee punten en bezorgden Nederland de 2-1 overwinning.

Nederland speelt morgenavond de finale in Haarlem. Om 19.00 uur neemt het team het op tegen Curaçao. In de eerste ronde was Curaçao nog met 8-6 te sterk voor Nederland. In 2016 won Nederland de Haarlemse Honkbalweek voor het laatst.