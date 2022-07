Ondanks verlies tegen Japan staat Nederland in halve finale op Honkbalweek

Het Nederlands honkbalteam heeft de laatste groepswedstrijd geen vuist kunnen maken. Tegen Japan verloor de ploeg met 5-0. In het Pim Mulier Stadion werd in de eerste inning al een onoverbrugbaar gat geslagen.

In de eerste inning kreeg Nederland liefst vier punten te verwerken. In de tweede inning werd het 5-0 voor Japan en daarmee was het gat al snel geslagen. Nederland kon er weinig meer tegenover stellen, waardoor de laatste groepswedstrijd met ruime cijfers verloren ging.

Door de nederlaag is Nederland derde in de groep, achter Japan, Curaçao en de Verenigde Staten. Vanavond om 19.30 uur begint de halve finale. Dan neemt Nederland het opnieuw op tegen Japan. Om 12.00 uur spelen Italië en Cuba de wedstrijd om de vijfde plaats en om 15.30 uur strijden Amerika en Curaçao voor een plek in de finale.