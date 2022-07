Nederland blameert zich op Honkbalweek met pijnlijke nederlaag tegen Verenigde Staten

Nederland is vanavond tegen zijn tweede nederlaag aangelopen op de Honkbalweek Haarlem. In het Pim Mulier Stadion kreeg Oranje een keihard pak slaag van de Verenigde Staten van Amerika: 10-0

Nederland was geen schim van de ploeg die in de eerste twee wedstrijden van het toernooi nog won van Cuba en Italië. In de derde en vierde innings wisten de Verenigde Staten één keer te scoren. In de zesde inning stond er geen maat op de honkbalgrootmacht en werden er acht punten gescoord.

Door de 10-0 nederlaag staat Nederland nu gedeeld derde in de stand, samen met Curaçao. Morgen is de laatste groepswedstrijd van Nederland tegen koploper Japan.

Stand Honkbalweek Haarlem:

1. Japan 4-0

2. Verenigde Staten 3-1

3. Curaçao 2-2

4. Nederland 2-2

5. Italië 1-3

6. Cuba 0-4