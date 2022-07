Eerste slag is een daalder waard voor Nederland, begint met zege aan Honkbalweek

De dertigste Honkbalweek Haarlem is voor Nederland gestart met een krappe zege. Na zeven innings bleken de honkballers met 2-1 te sterk voor Italië. Die score werd in de eerste inning al behaald.

Juremi Profar sloeg de bal ver in het rechter achterveld. Hierdoor konden Sharlon Schoop en Denzel Richardson van Amsterdam Pirates op voorsprong brengen: 2-1. Hiervoor had Ricardo Paolini Italië al op 1-0 gezet. Het duurde tot de derde inning voor er weer wat spannends gebeurde. Alberto Mineo en Friscia Vito belanden namelijk in een double play (twee spelers die tegelijkertijd uit worden gegooid).

Dat gebeurde nogmaals in de zesde inning, wederom met Mineo en Vito. Ricardo Daschenko (Neptunus) kreeg in diezelfde inning een kans op een grand slam (alle honken bezet). Dat leek ook te gebeuren, want hij sloeg bijna een homerun. De bal ging uit, waardoor het feest niet doorging. Het bleef daardoor onnodig spannend. Uiteindelijk kon Italië in de zevende en laatste inning niet meer tot scoren komen, daardoor was het duel vroegtijdig al beslist.

De andere wedstrijd van vrijdag tussen Japan en Curaçao werd gewonnen door de Aziaten. Zaterdag speelt Amerika tegen Japan (13:00 uur) en Nederland tegen Cuba (19:30 uur).