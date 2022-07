Nederland lijdt eerste nederlaag op Honkbalweek; Curaçao is te sterk

Nederland schoot uit de startblokken in het Pim Mulier stadion. In de eerste slagbeurt nam de ploeg van bondscoach Evert-Jan 't Hoen al gelijk een 2-0 voorsprong. Rogear Bernadina kwam over de thuisplaat na een honkslag van Denzel Richardson en niet veel kon ook Sharlon Schoop scoren na een succesvolle slag van Juremi Profar.

Desastreuze inning

In de zesde inning ging het helemaal mis voor Oranje. Bij een 3-0 voorsprong voor Nederland sloeg Curaçao toe en maakte het maar liefst zes punten. Nederland wist in de gelijkmakende slagbeurt nog een keer te scoren, waardoor Curaçao met een 6-4 voorsprong aan de laatste inning begon. In het spectaculaire slotstuk van de wedstrijd scoorden beide ploegen ieder twee keer en zo stond uiteindelijk de eindstand van 8-6 op het bord.

Het betekende de eerste nederlaag voor Nederland deze editie van de Honkbalweek Haarlem. Later deze week speelt Nederland in de groepsfase nog tegen Japen en de Verenigde Staten. Donderdag 14 juli zijn de halve finales en een dag later op vrijdag is de finale.