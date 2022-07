Bondscoach blij met rentree Honkbalweek: "Goed voor de sport, Nederland en Haarlem"

De dertigste editie van de Honkbalweek is vrijdag voor de Nederlandse honkballers begonnen met een overwinning op de Italianen (2-1). Door corona was de laatste editie in 2018 en een jaar later werd nog het World Port Tournament in Rotterdam gehouden. "Dit jaar is de dertigste editie, dus je hebt het over een evenement dat al zestig jaar bestaat. Een aantal jaar geleden was het onzeker of het wel door zou gaan. Daarom ben ik hartstikke blij dat het weer wordt gehouden. Het is ook fijn dat er sterke teams meedoen, dan worden we goed uitgedaagd deze week. Dan is het altijd fijn om dit toernooi te beginnen met een winstpartij."

Moeizaam

Het ging niet van harte voor Oranje gaf ’t Hoen ook toe. "Het is onnodig dat het nog zo close was, slechts 2-1. We hebben genoeg kansen gehad om meer punten te scoren, zonde dat we dat niet hebben gedaan. Onze pitcher Lars Huijer (HCAW red.) begon moeizaam met gooien, maar herstelde zich goed en was scherp. Datzelfde gold voor Kevin Kelly, die hem na vijf innings verving. Kelly heeft het daarna fantastisch uitgegooid."

