Honkbalweek Haarlem terug van weggeweest

De 30e editie van de Honkbalweek Haarlem staat op het punt van beginnen. Het tweejaarlijkse toernooi ging in 2020 niet door vanwege corona. "Ik verwacht dat het publiek er reuze veel zin in heeft. Dat zien wij terug in de kaartverkoop. Het is toch vier jaar geleden dat dit unieke evenement heeft plaatsgevonden in Haarlem", vertelt Maud Tromp van de organisatie.

Honkbalweek terug van weggeweest - NH Nieuws

Het toernooi begint vrijdag om 15.30 uur met een wedstrijd tussen Japan en Curacao. Om 19.30 uur staat de wedstrijd tussen Nederland en Italië op het programma. Alle wedstrijden worden in het Pim Mulier Stadion in Haarlem gespeeld. "De kaartverkoop verloopt heel erg goed. Ik meen dat 9 juli al helemaal is uitverkocht", aldus Tromp. Tekst loopt door onder video

Maud Tromp over de kaartverkoop van de Honkbalweek 2022 - NH Nieuws

Geen broodjes pindakaas In 2018 won Japan het toernooi. Ook de Japanners zijn deze editie van de partij. Gerrit Ligtenberg is al meer dan 30 jaar betrokken bij de organisatie. "Ze hebben een dame die voor het eten zorgt. Geen broodjes pindakaas in ieder geval", lacht Ligtenberg. De Honkbalweek Haarlem wordt van 8 tot 15 juli georganiseerd. De finale staat volgende week vrijdag om 19:00 uur gepland.