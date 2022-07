Honkbalweek: homerun Bernardina bezorgt Nederland ruime winst tegen Cuba

Nederland heeft ook het tweede duel op de Honkbalweek Haarlem in winst omgezet. Het bleef vanavond tot de zevende en laatste inning spannend tegen Cuba, totdat Roger Bernadina een homerun sloeg. Daardoor konden John Polonius en Jiandido Tromp scoren. Het duel eindigde in 5-1.

Net als Italië in de vorige wedstrijd pakte Nederland in de eerste inning de voorsprong. Door een goede slag van Sharon Schoop (Amsterdam Pirates) opende Bernadina de score: 1-0. Bij de Nederlandse honkballers maakte pitcher Dennis Burgersdijk (HCAW) zijn debuut. De Cubanen kwamen in de tweede inning op gelijke hoogte via de 42-jarige Frederich Cepeda.

Na de vierde inning werd Burgersdijk van de heuvel gehaald en vervangen door Mike Groen (Amsterdam Pirates). De score veranderde niet meer tot aan de zesde inning. Juremi Profar, die vrijdagavond al belangrijk was, sloeg Wladimir Balentien over de thuisplaat: 2-1. Bernandina kroonde zich in de volgende inning tot man of the match door met zijn homerun drie punten binnen te slaan. Closing pitcher Franklin van Gurp (Amsterdam Pirates) trok de zege in de laatste inning over de streep.

Op zondag komt Oranje opnieuw in actie, dan tegen Curaçao. Die wedstrijd begint om 15.30 uur in Haarlem. De andere wedstrijd van vandaag gingtussen Japan en Amerika. De Aziaten wonnen ook hun tweede wedstrijd (1-0).