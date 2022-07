AZ verhuurt Tijs Velthuis aan NAC Breda

“Tijs is een moderne, voetballende verdediger met lengte", zegt Eric Hellemons, technisch directeur van NAC Breda. "Hij is tactisch sterk speelt gedisciplineerd in dienst van het elftal. Daarnaast beschikt hij over een goede traptechniek, waarmee hij lang en kort ballen weg kan leggen. Met deze vaardigheid kan hij belangrijk zijn in de opbouwfase.”

Velthuis kwam in 2019 over van FC Twente en sloot vervolgens aan bij de Onder 19. Een jaar later debuteerde hij in de eerste divisie bij AZ, waar hij afgelopen seizoen één van de aanvoerders was. In totaal speelde Velthuis 61 wedstrijden voor Jong AZ in het betaald voetbal.

Bij NAC Breda komt Velthuis onder trainer Robert Molenaar te spelen. De oud-traIner van FC Volendam staat sinds deze zomer aan het roer. Vorige week versterkte NAC zich met Alex Plat, die transfervrij overkwam van FC Volendam.