Kleine nederlaag AZ op Griekse bodem tegen Olympiakos Piraeus

Het niveau werd er in de tweede helft niet beter op, mede door de vele wisselingen op het veld. Philip Zinckernagel kon uithalen in de zestien van de Alkmaarders, maar zijn inzet ging naast het doel. Het duurde tot de 79e minuut voordat AZ een noemenswaardige kans kreeg. Sam Beukema knalde de bal snoeihard van afstand en zijn schot ging rakelings naast. In de blessuretijd hield Verhulst zijn ploeg nog op de been met een puike redding. De Alkmaarders kwamen er in de tegenaanval nog gevaarlijk uit. Het lukte Jens Odgaard, Jelle Duin en Mees de Wit allen niet om te scoren in dezelfde aanval. Daardoor eindigde de oefenwedstrijd in 1-0.

Het volgende oefenduel is 16 juli tegen KVC Westerlo.

Opstelling AZ: Verhulst; Witry (De Jong/86), Hatzidiakos (Dekker/86), Beukema, Kerkez (M. De Wit/61); Reijnders (Schouten/86), D. De Wit (Van Brederode/75), Midtsjø (Koopmeiners/61); Evjen (Odgaard/61), Pavlidis (Duin/75), Lahdo (Barasi/75).