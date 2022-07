Politiek Huizen houdt zich (nog) stil in zaak De Roef: "Behoeftes wijk hebben prioriteit"

Ondanks een explosie aan De Roef en aanhoudende onrust in de straat laat de Huizer politiek weinig van zich horen. Eerst de veiligheid herstellen en goed zorgen voor de bewoners en pas daarna komt de politieke verantwoording wel. Dat is wat de politieke partijen in Huizen betreft de juiste volgorde.

De Roef in Huizen is afgezet - Inter Visual Studio

Tot nu toe is het behoorlijk stil vanuit de Huizer politiek. Van de tien partijen die in de gemeenteraad zitten, heeft alleen het CDA een reactie geplaatst op de eigen website over de situatie op De Roef. Verder zijn er (nog) geen schriftelijke vragen gesteld. Dat blijkt uit navraag bij de gemeente. De behoefte aan een spoeddebat is er ook niet. Dat is onder meer op te maken na een rondgang langs een aantal politieke partijen. Vorige week is de veiligheidskwestie op De Roef wel aan de orde geweest tijdens de raadsvergadering. Burgemeester Niek Meijer kreeg vragen, maar kon de politiek niet veel wijzer maken. Ruzie Dat ging toen nog alleen over de dreiging en de twee gezinnen die voor hun eigen veiligheid direct uit hun huis gehaald moesten worden. Inmiddels is de zaak veel ernstiger geworden. In de nacht van zaterdag op zondag ging er een explosief af voor één van de twee gesloten huizen. Zondagavond liet de gemeente weten dat de dreiging te maken heeft met een ruzie binnen het drugsmilieu. Twee dagen voor de explosie zei de burgemeester tijdens een bewonersbijeenkomst dat het weer veilig was in de buurt. Die indruk was ontstaan doordat de politie een 42-jarige man uit Den Haag had gearresteerd. Hij zou betrokken zijn geweest bij de dreiging op de twee woningen in Huizen. Wel was er nog sprake van verscherpt toezicht en de politie bleef in de buurt aanwezig.

De focus van de burgemeester, de ambtelijke capaciteit en alle andere instanties moeten liggen op het herstellen van de veiligheid en de zorg van de inwoners. “Veiligheid en hulp staan voorop”, geeft PvdA-fractievoorzitter Maarten Hoelscher aan. Zijn collega Bram Schröder van D66 onderschrijft dat: “Voor ons hebben de behoeftes van de wijk nu prioriteit boven die van de politiek” Niet achterover hangen Van een afstand volgen de partijen de ontwikkelingen aan De Roef op de voet. “We hangen echt niet achterover van: het komt wel een keer”, stelt Rutger Rebel, fractieleider van het CDA in Huizen. Ook hij vindt dat het grondwerk verricht moet worden. Dit is niet het moment om personen en instanties voor de voeten te lopen, die ervoor moeten zorgen dat het weer veilig wordt. Deze houding betekent niet dat er geen vragen leven onder de lokale politici. Die zijn er namelijk wel degelijk. “We zijn zeer kritisch”, meldt ChristenUnie-fractievoorzitter Wessel Doorn. “We vragen ons af hoe het kan dat als je in één keer op een hoog bewakingsniveau zit, vervolgens afschaalt er daarna toch weer iets ernstigs kan gebeuren? We gaan er vanuit dat we daarover geïnformeerd worden.”

Lees ook Play Gooi Play Burgemeester van Huizen spreekt niet van inschattingsfout na afschalen beveiliging

Voorlopig zitten de partijen in de wachtkamer. Vanuit de gemeente is de toezegging gedaan dat er deze week een mededeling richting de politiek gaat. Onduidelijk is nog wanneer dat gebeurt. Alle partijen die NH Nieuws gesproken heeft wachten die mededeling af. Het kan de kickstart zijn van vragen of een bijeenkomst van het presidium (het overleg tussen de burgemeester en de fractievoorzitters). Sowieso komt er een debat over dit onderwerp, maar voor de meeste fracties kan dat prima meteen na het zomerreces. Lessen uit trekken Wat niet vergeten moet worden is dat de burgemeester en de gemeente lang niet overal voor verantwoordelijk zijn. Dat is een nuance die SGP-fractieleider Rob Bource maakt. “Er is informatie die niet gedeeld kan worden. Het Openbaar Ministerie en de Nationale Politie hebben een beeld opgemaakt en daarop heeft de burgemeester gehandeld", zegt hij. "Voor ons heeft het geen zin om wijsgerig te gaan praten over zaken die niet bij de gemeente liggen. We moeten hier wel lessen uit trekken. Dat kan wat mij betreft in het najaar als we het Integraal Veiligheidsplan bespreken", meldt hij tot besluit.