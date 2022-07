Explosie bij woning in Huizen: wat weten we nu?

De burgemeester zal later vandaag persvragen beantwoorden over de explosie bij een woning aan de Roef in Huizen. Het incident heeft het normaliter rustige dorp ernom opgeschikt en er komt maar weinig informatie naar buiten. Wat weten we nu?

In de nacht van zaterdag 9 juli op zondag 10 juli rond 1.50 uur vond de explosie plaats bij het huis aan de Roef. Er zijn geen slachtoffers gevallen, maar de woning is wel zwaar beschadigd geraakt, ook de buren hebben schade. De politie doet op dit moment nog onderzoek naar de explosie, maar de gemeente zegt sterke aanwijzingen te hebben dat de explosie te maken heeft met een ruzie binnen het drugsmilieu .

Wat vooraf ging

Vorige week zondag 3 juli besloot burgemeester Niek Meijer twee woningen aan de Roef te sluiten tot en met 13 juli. De politie en het Openbaar Ministerie lieten namelijk weten dat de inwoners van de huizen bedreigd werden en dat er onmiddelijk gevaar zou zijn voor de bewoners en omwonenden. Wat deze dreiging precies inhield is nog altijd niet bekend.

De bewoners van de twee woningen zijn direct na de sluiting ondergebracht op een veilige locatie. De buurt werd na de sluiting bewaakt door speciale eenheden van de politie die ook automatische wapens droegen.

Op 4 juli liet de gemeente weten de beveiliging rond de twee woningen af te schalen. Het 'dreigingsbeeld' was zo verminderd dat de speciale bewakingseenheid niet meer nodig zou zijn, zo stelde de gemeente in samenspraak met het OM. Wel liet de gemeente weten dat 'verscherpt toezicht' bleef en de politie extra in de buurt aanwezig zou zijn. De woningen bleven wel gesloten.

Op donderdag 7 juli werd er in het kader van onderzoek naar de explosies in Hoef en Haag en Tienhoven in Utrecht een man aangehouden die vermoedelijk betrokken zou zijn bij de dreiging op de woningen in Huizen. Het ging om een 42-jarige man uit Den Haag.

Na de explosie

Na de explosie in de nacht van zaterdag op zondag werd er zondagavond een besloten bijeenkomst voor omwonenden georganiseerd in de Thomaskerk. Hier waren zo'n 150 bewoners, de burgemeester, twee wethouders, politie en twee boa's bij aanwezig. Wat precies besproken is, is niet duidelijk maar in deze bijna twee uur durende sessie zijn er volgens burgemeester Meijer 'intense gesprekken' gevoerd.

Hoe het met de bewoners van de twee woningen gaat is niet bekend, na de explosie wilde de advocaten van de bewoners van de twee woningen niets kwijt. Wel heeft de bewoonster van de woning waar de explosie plaatsvond een gebiedsverbod ontvangen. Dit vanwege veiligheidsoverwegingen, zo laat de gemeente weten.

De beveiliging is ook weer opgeschaald met zichtbare- en ontzichtbare veiligheidsmaatregelen.